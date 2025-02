MN - Fedele: "Fantastici quattro? Non esistono, in campo serve il giusto equilibrio"

Furio Fedele, storico giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra i tanti temi toccati quest'oggi, c'è sicuramente quello relativo al mercato invernale attuato dalla dirigenza rossonera, con gli arrivi di Gimenez e Joao Felix, ma anche la dolorosa caduta di Rotterdam. Questo un estratto delle sue parole:

Come gestire insieme i Fantastici quattro?

"Fai il gioco delle coppie. Hai dei giocatori intercambiabili, puoi partire con Leao e Joao Felix e magari Pulisic fuori, non so, ci sono tante idee. Il problema è che dopo non puoi pretendere di fare rivoluzioni continue. Bisogna dare a questa squadra più equilibrio, e secondo me lo stesso Conceiçao non ha avuto equilibrio anche dopo la partita di Champions, quando ha abbandonato la sala stampa..".