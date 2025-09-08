MN - Fedele su Allegri: "Il mister aveva chiesto un difensore e una punta, due mancanze ad oggi gravi"

La pausa per le Nazionali porta sempre spunti, idee e commenti sull'inizio della stagione del Milan. Dopo la deludente sconfitta casalinga contro la Cremonese, il Milan ha saputo vincere bene a Lecce ritrovando così, almeno in parte un po' di ottimismo in vista dei futuri impegni. Del mercato e inizio di campionato rossonero, il noto giornalista ed opinionista sportivo Furio Fedele ha parlato così in esclusiva per MilanNews.it.

Quale voto daresti al mercato del Milan?

"Sinceramente? Voto 5, pieno. Non sono arrivate due pedine fondamentali come un forte difensore centrale e un attaccante vero, bomber. Due mancanze secondo me molto gravi, soprattutto perchè era stato Allegri a fare richiesta personale".