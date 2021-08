MN - Florenzi a Milanello per il primo allenamento con la squadra

È iniziata ufficialmente l'avventura in rossonero di Alessandro Florenzi. Dopo l'intensa giornata di ieri - con l'approdo a Milano, le visite mediche e la firma sul contratto - il giocatore stamane si è presentato a Milanello per il primo allenamento con i nuovi compagni. In questo momento il 30enne esterno si trova nel centro sportivo milanista per la seduta odierna.