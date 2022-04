MN - Fondo Barhein sul Milan, Cucchi: "Intravedo un grande rischio etico, ma economicamente..."

MilanNews.it

Riccardo Cucchi, noto giornalista e radiocronista, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sull'interesse per il Milan del fondo del Barhein: "Due considerazioni. La prima: da molto tempo il mondo arabo sta attenzionando il nostro campionato perché hanno forza di investimenti e investire sul calcio significa trovare una forma di resa della grande disponibilità finanziaria di questi Paesi. Personalmente intravedo un grande rischio di natura etica; in molti casi, dietro queste operazioni, c'è sotto un lavoro di lavaggio d'immagine attraverso lo sport, considerando i grossi problemi che questi Paesi hanno con i diritti umani e la democrazia. La seconda: sappiamo perfettamente che in Italia ora non ci siano imprenditori in grado di investire nel calcio e consentire una crescita economica, quindi sempre più frequentemente arrivano realtà stranieri. Per quanto riguarda il Milan, potrebbe essere sicuramente un vantaggio dal punto di vista economico, ma questa tendenza, in generale, mi preoccupa per ragioni etiche e morali".