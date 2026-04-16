MN - Fontana e la crisi del calcio italiano: "Vorrei vedere in campo i giovani. Lo dovrei consigliare anche a Scaroni e al Milan? Beh sì, con lui ho già tanti confronti"

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Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e grande tifosi milanista, è intervenuto dal palco dell’evento “Il Foglio a San Siro” e sul momento difficile del calcio italiano ha dichiarato: "Siamo tutti tristi per non essere andati al Mondiale per la terza volta di fila. Però se è successo per la terza volta forse è arrivato il momento di fare una riflessione seria. Non basta dire che è colpa dell'allenatore, del presidente o di qualcun altro. Va fatta una riflessione seria su come è organizzato il calcio, su quali sono stati gli errori e sulla questione dei giovani.

Io vorrei vedere in campo i giovani a prescindere. Fa niente se si bruciano, meglio che si brucino perchè hanno dimostrato di non essere capaci piuttosto di vederli sempre in panchina senza vedere mai il campo. Potrei consigliare questa cosa anche al presidente del Milan Scaroni? Beh sì, con lui ho già tanti confronti".