MN - Fullkrug sconsolato: il gesto da leader di Leao al termine della partita

Oggi alle 22:57
di Lorenzo De Angelis
Il Milan vince con il brivido a Pisa dopo una partita particolarmente complicata, sotto diversi punti di vista. Alla fine l'ha risolta un campione come Luka Modric, che con un tocco morbido delicatissimo ha regalato tre punti che pesano come un macigno per la formazione di Massimiliano Allegri. 

Nota negativa della serata Niclas Fullkrug, che dopo un ingresso incoraggiante al minuto 45 ha sbagliato al 56esimo la possibile rete dello 0-2 dal dischetto per poi essere sostituto da Allegri poco prima del recupero. L'attaccante tedesco è ovviamente uscito sconsolato dal campo, conscio di non aver dato il giusto contributo alla squadra. 

Andato insieme ai compagni sotto lo spicchio dei settori ospiti per festeggiare la vittoria, Fullkrug si è però nascosto sotto il cappuccio, visibilmente sconsolato. Leao, da vero leader, è più volte andato a rincuorarlo e spronarlo, invitandolo a mantenere alta la testa, perché presto il suo momento arriverà. 

