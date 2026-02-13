MN - Tomori: "Modric un esempio da quando è arrivato. Striscia? Siamo difficili da battere"
Nel post partita di Pisa-Milan 1-2, il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato dalla pancia dell'Arena Garibaldi in zona mista ai giornalisti presente, tra cui l'inviato di MilanNews.it. Le sue dichiarazioni complete.
La tua 150esima in Serie A, festeggiata con una vittoria sporca: che messaggio mandate?
"Questa partita era importante e volevamo vincere: lo abbiamo fatto e siamo contenti dei tre punti. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla prossima partita"
Due parole su Modric?
"È stato un esempio da quando è arrivato dentro lo spogliatoio, con la sua qualità, come si muove dentro e fuori dal campo. Ha fatto la differenza oggi"
La striscia di risultati utili si allunga...
"È un bel segnale, siamo difficili da battere: abbiamo un carattere forte ed è sempre stato così da quando Allegri è arrivato. Dobbiamo cercare di migliorare ogni partita e alla fine vediamo dove siamo"
