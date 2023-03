MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nella giornata odierna Matteo Gabbia, ieri assente per febbre, ha svolto del lavoro personalizzato sul campo. Domani invece tornerà ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la trasferta di Londra di mercoledì sera.

di Antonio Vitiello.