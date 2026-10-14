News MN - Gabbia, nei prossimi giorni la decisione sul recupero. Si va verso la terapia conservativa

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Gabbia valuta la strada da percorrere per recuperare dal serio infortunio sofferto contro il Sassuolo

Per Matteo Gabbia sono giorni importanti: il difensore - che contro il Sassuolo ha rimediato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo - dovrà decidere che percorso di recupero intraprendere. Da una parte c’è ovviamente l’operazione chirurgica, dall’altra la terapia conservativa.

Il difensore rossonero ha già avuto un primo consulto specialistico e lo ripeterà anche la settimana prossima, quando verrà presa la decisione definitiva in accordo con lo staff medico del Milan. Apprende la redazione di MilanNews.it che al momento il calciatore sta ancora valutando con attenzione quale strada seguire: al momento sembra che la decisione finale possa andare in direzione della terapia conservativa. La prossima settimana avremo la certezza.

di Pietro Mazzara.