MN - Gabbia: "Stiamo lavorando duramente tutti insieme sulla fase difensiva. Allegri è un allenatore di alto livello"
Intervenuto a margine dell'evento di questa sera, Premio Gentleman Fair Play 2024-25 presso la Sede della Scuola Militare Teuliè di Milano, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato così di mister Massimiliano Allegri e della sua importanza per la fase difensiva rossonera:
Quanto Allegri potrà incidere sulla vostra compattezza in difesa? Che cambiamenti ha portato?
"Stiamo lavorando molto, non solo noi difensori ma tutti come squadra, stiamo creando un'altra struttura di gioco. Il mister è un tecnico di livello insieme al suo staff, noi lo stiamo ascoltando e siamo sicuri che lavorando bene faremo una bella stagione".
