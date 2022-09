MN - Galderisi sull'assenza di Leao: "È mancato. Lui e Theo determinanti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Galderisi, ex rossonero, intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ha detto la sua sull'assenza di Leao contro il Napoli, specificando se questa ha inciso sulla partita: “Tantissimo, lui e Theo Hernandez sulla catena di sinistra sono determinanti. La formazione di Stefano Pioli, spesso e volentieri, ha dimostrato di mantenere un impianto valido anche cambiando i singoli ma è normale che l’identità te la danno i giocatori. Non è stata un’assenza facile da gestire in una sfida del genere”.