MN - Gambaro: "Chiaro: i Klopp, i Guardiola, gli Ancelotti sono un altro discorso rispetto a Fonseca, ma magari non sarebbero adatti a questo Milan"

Gambaro: "Chiaro: i Klopp, i Guardiola, gli Ancelotti sono un altro discorso rispetto a Fonseca, ma magari non sarebbero adatti a questo Milan"

Stagione finita, è tempo di bilanci e di pensare al Milan che verrà. Cosa serve ai rossoneri per accorciare il gap con l'Inter? Ne abbiamo parlato con Enzo Gambaro, campione d'Italia col Diavolo nel 1992 e nel 1993 e opinionista per Telenova. In esclusiva per MilanNews.it.

Ti piace Fonseca?

"Fonseca nella sua carriera ha tenuto fede a quello che ha fatto. Se guardiamo bene alla Roma col quinto posto ha ottenuto il miglior risultato in campionato degli ultimi anni. Poi, chiaro: i Klopp, i Guardiola, gli Ancelotti sono un altro discorso ma magari non sarebbero adatti a questo Milan. Lo stesso Ancelotti al Napoli e all'Everton non ha avuto grande fortuna. Dando per buono che arriverà lui, ritengo che abbia la capacità di dare un'idea di gioco, peraltro nel suo percorso in Francia ha ridimensionato molto la questione dei gol subiti. È un allenatore che cerca di far giocare bene le squadre ed è migliorato in difesa, dovrà dare particolare attenzione alle sue idee e deve essere bravo nel non possesso. Può fare un buonissimo lavoro ma serviranno rinforzi".

Quali sono le zone dove serve intervenire subito?

"Serve un centrocampista in grado di fare da cuscinetto tra difesa e centrocampo. C'era Krunic che come caratteristiche poteva andare bene, anche se come qualità assolute magari non era da Milan. Certamente un attaccante che sappia fare gol e collaborare con i compagni di squadra. Un difensore centrale di qualità: hai un giocatore veloce come Tomori, serve uno che sappia dirigere la difesa e marcare l'uomo frontalmente".