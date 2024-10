MN - Gambaro: "Posso dire che per giocare come vuole Conte devi fare un mercato da 200 milioni. Conte al Milan non avrebbe avuto la stessa valenza di Conte in questo Napoli"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Enzo Gambaro analizza la prestazione dei rossoneri nell'ultima sfida contro il Napoli e ci dice la sua sull'attuale momento della squadra di Paulo Fonseca.

Immaginiamo di tornare a giugno: il Milan rompe gli indugi e prende Conte. Come sarebbe la situazione oggi?

"Non ho la sfera di cristallo, ma posso dire che per giocare come vuole Conte devi fare un mercato da 200 milioni, costruire una squadra fisica. Il Napoli, non dimentichiamo, gioca solo il campionato e non si troverebbe in questa situazione se avesse anche la Champions. Quindi Conte al Milan non avrebbe avuto la stessa valenza di Conte in questo Napoli".