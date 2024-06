MN - Gambaro: "Un conto è rimanere sulla scia della prima e un altro arrivare a 15-18 punti dai campioni d'Italia. In definitiva sono state due stagioni negative"

vedi letture

Stagione finita, è tempo di bilanci e di pensare al Milan che verrà. Cosa serve ai rossoneri per accorciare il gap con l'Inter? Ne abbiamo parlato con Enzo Gambaro, campione d'Italia col Diavolo nel 1992 e nel 1993 e opinionista per Telenova. In esclusiva per MilanNews.it.

Enzo Gambaro, si è chiuso il campionato e con esso un ciclo

"Io parto dagli ultimi due anni che sono stati negativi. Hai ottenuto un quinto posto e saresti uscito dalla Champions. Non hai valorizzato De Ketelaere che magari non è un campione ma sicuramente è un buon giocatore. Stagione negativa. Quest'anno il Milan era notevolmente rinforzato dalla società ed è stato fatto un lavoro importante a livello di mercato. Però alcuni difetti cronici non sono stati colmati: mancava un attaccante giovane che si alternasse con Giroud, o un centrocampista centrale che tenesse più la posizione anche se in questo caso era soprattutto un'idea dell'allenatore non volere giocatori con queste caratteristiche. Credo che il Milan avesse tutte le possibilità per lottare per lo scudetto, ma un conto è rimanere sulla scia della prima e un altro arrivare a 15-18 punti dai campioni d'Italia. In definitiva sono state due stagioni negative, anche se ci sono state delle cose buone con l'arrivo di giocatori bravi: Pulisic è uno dei migliori giocatori della Serie A, Reijnders e Loftus-Cheek bene e poi Chukwueze, che è un giocatore di qualità anche se non è riuscito ad esprimerle al massimo. C'è da capire il perché".