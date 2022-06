MN - Gamberini (Dazn) su Enzo Fernandez: "Più simile a Bennacer che a Tonali per caratteristiche"

MilanNews.it

Il giornalista di Dazn esperto di calcio sudamericano Simone Gamberini, ha parlato in esclusiva sul canale Twitch di MilanNews.it. Nello specifico il collega si è concentrato su Enzo Fernandez, centrocampista 21enne del River Plate che sarebbe uno degli obiettivi di mercato del Milan. Gamberini ha parlato così delle qualità del giocatore: "Forse è più vicino a Bennacer che a Tonali per caratteristiche: non ha ancora quel tipo di pressione e recupero palla di Tonali e si butta poco in area di rigore. E' un giocatore molto di impostazione e ha una conclusione da fuori di ottimo livello. Lo vedo bene al fianco di Tonali e non tanto al posto del numero 8."