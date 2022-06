MN - Gamberini: "Fernandez ha le qualità e le basi di un ottimo giocatore"

MilanNews.it

Intervenuto sul canale ufficiale di Twitch della redazione di Milannews.it, il giornalista di Dazn Simone Gamberini ha parlato di Fernandez. Queste le sue parole: "In generale il giocatore sudamericano è un’incognita. Spesso il talento che dà grandi sensazioni in Sudamerica non si valorizza. Con Fernandez ci sono davvero le qualità e le basi di un ottimo giocatore. In Argentina è molto apprezzato e lo vorrebbero vedere al Mondiale"