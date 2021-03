MN - Gandini: "Maldini ha fatto passi avanti ed è sostenuto dall'ottimo Massara"

Umberto Gandini, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), si è espresso sulla figura dirigenziale di Paolo Maldini, senza dimenticare la presenza di Massara: “Ha iniziato un percorso insieme a Leonardo qualche anno fa ed è rientrato nel calcio dopo tanti anni, in un altro ruolo. Ha fatto quei passi in avanti che gli sono serviti per mettere a fattor comune le sue qualità che, sino a quel momento, non aveva ancora avuto la possibilità di dimostrare. Queste doti, a mio modesto avviso, sono state ottimamente completate e sostenute dal lavoro di Ricky Massara, un dirigente preparatissimo e competente"