MN - Ganz: "Voglio raccontare questo aneddoto: ero a Milano a mangiare, il padre di Camarda mi vede e si rivolge a lui dicendogli di venirmi a salutare. Ha mostrato grande umilità"

Il Milan ha scelto Alvaro Morata come centravanti ma il mercato degli attaccanti non potrebbe finire qui. Ne abbiamo parlato con Maurizio Ganz, campione d'Italia col Diavolo nel 1999 e più di recente allenatore della squadra femminile rossonera. In esclusiva per MilanNews.it.

Jovic ti ha convinto?

"Per quel che ha dato sì, direi che ha fatto bene anche se le cose migliori le ha fatte vedere da subentrante".

C'è anche il gioiello Camarda

"Ha il talento, bisogna saperlo far crescere. Quest'anno avrà la possibilità di fare il campionato di Serie C e se ce ne sarà bisogno verrà integrato in prima squadra, insomma non male. L'importante è farlo crescere nella maniera giusta, bisogna dargli la possibilità di sbagliare. Il problema è che non si riesce a far sbagliare gli attaccanti: magari getti nella mischia un ragazzo, fa male e viene subito accantonato. Ma così non puoi crescere".

Credi che abbia le stimmate del predestinato?

"L'ho visto giocare tante volte, l'ho visto segnare in tante maniere. Per me è un giocatore completo e ha un atteggiamento che mi piace. Voglio raccontare questo aneddoto: ero a Milano a mangiare con la mia famiglia, il padre mi vede e si rivolge a lui dicendogli di venirmi a salutare. È venuto da me e mi ha fatto piacere perché ha mostrato grande umilità, lui che quando è nato io avevo già smesso di giocare. Non tutti questi giovani hanno questa umiltà".