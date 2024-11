MN - Gaudenzi: "La maglia del Milan è irraggiungibile"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Gianluca Gaudenzi, ex centrocampista rossonero (22 presenze nella stagione 1990/91) analizza il momento attuale del Diavolo in vista della partita contro il Monza.

Prossimi impegni di campionato contro due squadre a te care: Monza e Cagliari

"Monza e Cagliari sono due mie ex squadre, assieme al Milan son quelle che tifo. A Monza ho trovato un nuovo trampolino di lancio per tornare in Serie A, perché da lì andai al Verona e a Cagliari mi legano ricordi bellissimi. Chiaro che la maglia del Milan è irraggiungibile e ti porti delle esperienze incredibili".