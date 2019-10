MN - Genoa-Milan, il coro della Curva Sud: "A lottare per la maglia resteremo solo noi"

Prosegue la protesta della Curva Sud Milano, anche allo stadio Marassi per Genoa-Milan. I tifosi rossoneri della Curva, nel prepartita della sfida tra rossoblù e rossoneri, hanno intonato il seguente coro:

"Troppi anni che questa squadra

Non è degna dei suoi tifosi

Mille cambi sulla panchina

Risultati sempre penosi

È cambiata la dirigenza

È fallito ogni progetto

È finita la pazienza

Per il Milan serve rispetto

Giocatori e società

Non avremo più pietà

Sono anni che fate schifo

Meritatevi il nostro tifo

Passeranno le stagioni

Ve ne andrete pure voi

A lottare per questa maglia

Resteremo sempre noi".