MN - Genta: "Milan più forte dell'anno scorso, ma secondo me è ingiustamente sovrastimato"

Per commentare il momento del Milan, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Carlo Genta, conduttore radiofonico della trasmissione Tutti Convocati per conto di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Ecco le sue parole:

A livello complessivo, l’organico pare meglio organizzato e allestito rispetto alla scorsa stagione…

“Rispetto alla scorsa stagione, è stato fatto un mercato migliore e l’organico ne è uscito rafforzato. Ma, ripeto, dopo le prime tre partite il Milan è stato ingiustamente sovrastimato”.