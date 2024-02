MN - Già finito l'incontro in comune: è durato circa mezz'ora. Nessun commento

L'atteso incontro in comune tra Milan, Inter e Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è già finito. Il vertice tra il primo cittadino e i due club, che aveva per oggetto la proposta del Consiglio Comunale di riconsiderare la ristrutturazione di San Siro, con tanto di progetto presentato il 31 gennaio scorso, è durato appena mezz'ora. Per il Milan era presente al meeting il presidente Paolo Scaroni, da diversi anni impegnato attivamente sul tema stadio.

Scaroni, insieme al dirigente nerazzurro Alessandro Antonello, hanno lasciato insieme Palazzo Marino qualche minuto fa senza però rilasciare alcun commento in merito all'incontro con il sindaco Sala. I tre sono comunque stati fotografati insieme. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulla vicenda dello stadio.