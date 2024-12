MN - Giovanni Galli: "Qualcosa al Milan è stato sbagliato, la rosa è da prime quattro posizioni"

vedi letture

Verona è stata per due volte fatale, togliendo nel 1973 e nel 1990 lo scudetto al Milan ma è stata anche una tappa decisiva per la nascita della squadra di Arrigo Sacchi che proprio al "Bentegodi" iniziò la rimonta per arrivare al titolo nel 1988. Uno dei protagonisti di quel pomeriggio era Giovanni Galli, presente alla festa dei 125 anni del Milan dello scorso weekend. L'ex portiere ci dà le sue impressioni sul momento rossonero. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Giovanni Galli, che impressioni sta avendo da questo Milan?

"Ho quasi la sensazione che non sia stato un parto nato bene. L'arrivo di Fonseca non ha portato allo shock positivo. Lo ritengo un bravo allenatore e una brava persona, ma è riuscito a incidere a tratti".

L'ottavo posto in classifica fin qui è un gran peggioramento rispetto alla passata stagione

"Se i risultati non arrivano la colpa non può essere solo dell'allenatore o dei giocatori, ma di tutti. Qualcosa è stato sbagliato, perché la rosa del Milan è attrezzata per poter arrivare tranquillamente tra le prime quattro. Bisogna capire qual è il tarlo che si è insediato in questo spogliatoio. Sinceramente mi aspetto delle risposte positive perché ci sono dei giocatori di valore. Mancano le prestazioni di pari valore".