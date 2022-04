MN - Giudice: "Con Investcorp al Milan mi aspetto un mercato dominante"

MilanNews.it

Alessandro Giudice, importante firma del Corriere dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sui progetti del Milan in caso di arrivo di Investcorp: “I ricavi da stadio rientrano in modo chiaro con quanto appena detto, San Siro non può più garantirli di questi tempi. Mi aspetto un mercato dominante, se una compagnia aerea o un fondo real estate mediorientale investono sul Milan devi garantirgli risultati che non siano la mera qualificazione in Champions League. Per questo servirà avere calciatori di richiamo internazionale”.