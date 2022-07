MN - Gotta su Origi: "Grande acquisto, anche se sottovalutato in generale"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Roberto Gotta, giornalista di Dazn esperto di calcio inglese, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it su Origi: “Origi è l’esempio di un Milan che guarda molto in Oltremanica. Un grande acquisto, anche se sottovalutato in generale. Tutto questo è spiegabile dalla presenza di operatori di mercato che hanno grandi entrature in Inghilterra a livello di scouting e relazioni. E poi l’affare Tomori ha aiutato e non poco…”