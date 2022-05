MN - Graffiedi: "Pioli persona fantastica, nessuno si è sentito in disparte"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Mattia Graffiedi, ex rossonero, ha parlato così dello scudetto e di mister Pioli: “Ero sicuro al cento per cento. Il mister è una persona umanamente fantastica che ha dialogato sempre con tutti all’interno del gruppo. Nessuno si è sentito in disparte. E poi ha mostrato una crescita tecnica impressionante”.