MN - Graffiedi su Pioli: "Sta tirando fuori il massimo dal suo organico"

L’ex calciatore rossonero Mattia Graffiedi si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul Milan: “Sicuramente la formazione di Stefano Pioli, un allenatore che conosco bene, ha fatto vedere il calcio più bello in Serie A. Il mister ha tirato fuori il massimo dal suo organico e merita di raccogliere soddisfazioni”.

Sta facendo di più di quanto preventivato?

“Decisamente, il Milan è andato ben sopra le aspettative”.