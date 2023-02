MN - Grande soddisfazione di Cardinale per la vittoria sul Tottenham: gli aggiornamenti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lasciando lo stadio, il fondatore e managing partner di RedBird, Gerry Cardinale, si è detto felice per la buona prestazione del team e ancor più per la gioia che questa ha portato agli appassionati tifosi del Milan, che continuano a sostenere la squadra in ogni occasione. Ha aggiunto di essere orgoglioso della loro resilienza e della fiducia che hanno mostrato in loro stessi. Questa sera hanno giocato al loro potenziale e si sono rappresentati molto bene. Riferendosi alla sua familiarità con lo sport di alto livello, ha sottolineato che momenti di alti e bassi non sono inconsueti e confermato la fiducia riposta nelle capacità dell’Area Sport del Club di proseguire al meglio, in continuità con le strategie di fondo, nel percorso che ha riportato il Club ai vertici del calcio italiano