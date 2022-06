MN - Guerri: "Traorè giocatore del Sassuolo più pronto per una grande squadra"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Enzo Guerri, presidente del Boca Guarro, società emiliana che portò per prima Hamed Junior Traorè in Italia, ha commentato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'evoluzione del suo ex tesserato che oggi è tra i nomi accostati al Milan. Ecco come si è espresso: “Inizialmente fece difficoltà poi, con il passare del tempo, intravedemmo tutte le sue qualità. Può giocare indistintamente a centrocampo e in attacco e fisicamente è più che pronto ad una squadra di alto profilo. Sento spesso parlare di Frattesi, Raspadori ma ritengo che Hamed sia quello potenzialmente più adatto ad andare sin da subito in una grande squadra”