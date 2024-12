MN - Guidi: "Questo è un gruppo coeso e molto bello da allenare"

Mister Federico Guidi ha parlato al termine di Milan-Juventus, gara di Primavera 1 persa dai rossoneri per 1-2. Queste le sue dichiarazioni sul gruppo che sta allenando:

La squadra prima della partita ha mandato un messaggio per Grilli, infortunato…

“Siamo tutti molto toccati per Lorenzo, dal momento in cui ad un ragazzo solare ed un professionista esemplare capita questo tipo di infortunio (rottura del legamento crociato, ndr) tocca un po’ tutti quanti. Anche se lui non è qua volevamo fargli sentire che è come ci fosse. Mi fa piacere che i ragazzi abbiano avuto questa sensibilità ma non avevo dubbi: è un gruppo coeso e molto bello da allenare. Oggi non erano a disposizione quelli che erano col Milan Futuro, i vari Dutu, i portieri, i soliti che ormai da un po’ di tempo mancano. Gli infortunati invece erano solo Grilli e Frugnoli, che ancora si deve riprendere dalla frattura al polso rimediata con l’U18. Gli altri che mancavano è perché sono a disposizione del Milan Futuro o della Prima squadra”.