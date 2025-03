MN - Hernanes su Milan-Lazio: "Non so cosa aspettarmi, i rossoneri non sono una squadra continua..."

Questa sera si gioca Milan-Lazio, ultima chiamata per i rossoneri per una difficilissima rincorsa ad un posto Champions League. Ne abbiamo parlato con Hernanes, ex centrocampista brasiliano che in Italia ha vestito proprio la maglietta biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Che partita ti aspetti a San Siro?

“Non so cosa aspettarmi in realtà da questa partita. Il Milan non è una squadra continua… Ogni tanto fa benissimo, grandi cose, e ogni tanto non si vede proprio. La Lazio sta facendo molto bene, la squadra ha una sua idea e anche quando perde gioca nella stessa maniera. Dipende molto dal Milan: se entra in campo con cattiveria e concentrazione può mettere la Lazio, e chiunque, in difficoltà. Se non lo fa la Lazio magari può sfruttare le sue occasioni”.