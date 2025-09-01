MN - I dettagli del contratto di Rabiot: il francese firmerà un triennale con opzione per un quarto anno

di Niccolò Crespi
di Niccolò Crespi

Nella serata di ieri il Milan ha chiuso per il centrocampista ex Juventus, Adrien Rabiot. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot sarà un nuovo tassello per il centrocampo di Max Allegri, che ritrova così il suo "cavallo" Di battaglia ai tempi della Juve. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi. Una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%.

Infatti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il francese svolgerà le visite mediche in Francia e firmerà successivamente un triennale con opzione per un quarto anno.

