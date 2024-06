MN - I difetti di André Trindade secondo Letizia: "Non arriva al metro e ottanta. Altri profili associati al Milan hanno una fisicità più spiccata"

vedi letture

Il Milan in questo calciomercato sta seguendo con particolare interesse due profili brasiliani con i quali andare a rinforzare la rosa di Paulo Fonseca: il terzino del Tottenham Emerson Royal ed il mediano del Fluminense André Trindade. Su questi calciatori ha parlato in eslcusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di Sportitalia Francesco Letizia, che ha detto la sua anche in merito al futuro del difensore argentino Marco Pellegrino e sulla Copa América, competizione nella quale sono impegnati gli Stati Uniti di Christian Pulisic e Yunus Musah. Queste le sue dichiarazioni.

Abbiamo parlato dei pregi: quali difetti ha?

"Se ti devo parlare di un difetto, anche se non si nota vedendolo giocare, è un ragazzo che non arriva al metro e ottanta (176 cm). Rispetto ad altri profili di cui si parla in ottica Milan, soprattutto mi riferisco a Wieffer, parlano di un giocatore di un metro e novanta, lo stesso Fofana anche, che rispetto ad André ha un fisicità più spiccata. Wieffer è poi una colonna, un mastino".