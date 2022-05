MN - I momenti chiave della stagione: ancora Giroud! Scherza De Vrij e ribalta il derby

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il campionato 2021/2022 è terminato con il Milan Campione d'Italia. Andiamo a rivivere la stagione dei rossoneri, con i momenti chiave che hanno permesso al club di Via Aldo Rossi di ottenere il diciannovesimo scudetto della propria storia.

I MOMENTI CHIAVE DELLA STAGIONE - La doppietta di Olivier Giroud nel derby.

È stato il gol più decisivo della stagione. Al derby di ritorno, dopo 45 minuti, i rossoneri si trovavano sotto 1-0 a causa della rete di Perisic. Nerazzurri che, a un tempo dalla fine della partita, erano a +10 dalla squadra di Pioli. La ripresa di apre con un Milan subito arrembante: il cambio di Brahim ribalta la partita. La squadra di Pioli non riesce a trovare il pareggio, fino a quando lo stesso Diaz prende iniziativa dopo un ottimo recupero di Giroud, calcia in porta, deviazione di Bastoni, arriva Olivier sul secondo palo che in estirada riesce a mettere la palla in porta. 1-1. Al Milan servono solamente tre minuti per ribaltare totalmente la gara; lunga azione manovrata, Calabria serve Giroud in area marcato stretto da De Vrij, controllo orientato con un colpo di tacco e mancino che Handanovic tocca ma non quel che basta per evitare il gol. 2-1, la partita finisce così e il Milan riapre la corsa scudetto.