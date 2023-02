MN - I recuperi di Maignan, Tomori, Bennacer: il punto di Baiocchini

MilanNews.it

Manuele Baiocchini, inviato di SkySport al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sui recuperi degli infortunati: "Nella giornata di oggi Tomori e Bennacer hanno svolto dei controlli medici a Milanello, che sono andati piuttosto bene; i due giocatori attualmente infortunati faranno un nuovo punto medico nella giornata di giovedì. Il loro recupero procede bene e si apre una piccolissima speranza per il match contro il Torino di venerdì, anche se il vero obiettivo è averli a disposizione per la partita di Champions League contro il Tottenham, che ad oggi diventa l'ipotesi più probabile. Su Maignan si vedrà di giorno in giorno, anche se per il Tottenham resta complicato".