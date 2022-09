MN - Ibra ha finito le terapie: da martedì a Milanello. Anche Krunic e Lazetic a disposizione

Fonte: Pietro Mazzara

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Ibrahimovic ha finito i controlli e le terapie e da martedì sarà fisso a Milanello per proseguire il programma di fisioterapie. Il rientro è stimato attorno al mese di gennaio. Marko Lazetic ha smaltito il suo problema e torna a disposizione di Pioli così come Rade Krunic. Rebic sta dando segnali di miglioramento, valutazione nei prossimi giorni, ma come ha confermato Pioli rimane in forte dubbio per i prossimi impegni con Dinamo e Napoli.

di Pietro Mazzara