MN - Ibra in Sardegna per il "Talent Trophy". Zlatan segue l'Hammarby del figlio Maximilian

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Zlatan Ibrahimovic è presente al torneo “Talent Trophy” in corso di svolgimento in Sardegna. Si trova, nello specifico, a La Maddalena dove sta seguendo le partite dell’Hammarby, società svedese della quale è co proprietario e dove gioca il figlio maggiore, Maximilian.

di Pietro Mazzara.