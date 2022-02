MN - Ibra sul proprio libro: "Ci sono tante cose da raccontare di me. L'Italia è la mia seconda casa"

Fonte: dall'inviato, Antonello Gioia

Intervenuto all'evento dei propri NFTs, Zlatan Ibrahimovic ha spiegato il perché della pubblicazione del libro: "Ho deciso di scrivere questo libro perché nella mia vita ci sono tante cose da dire, così ho fatto un libro per ricordarmi di tutto quello che è successo (ride, ndr). Volevo dividere la mia vita con tutti, così da conoscere la persona e non solo il calciatore. Italia è come la mia seconda casa, volevo ridare all'Italia qualcosa e ho scelto il libro. Ho scelto di dire tutto senza nascondere qualcosa, anche se qualcosa manca perché non me le ricordo".