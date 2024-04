MN - Ielpo consiglia: "L'ideale con cui ripartire sarebbe Thiago Motta"

Tempo di bilanci in casa Milan. Restano cinque partite da giocare per conquistare il secondo posto, nel frattempo si inizia a delineare la squadra che dovrà affrontare la stagione 2024/25. Ne abbiamo parlato con l'ex rossonero Mario Ielpo. In esclusiva per MilanNews.it.

Da chi ripartire per il dopo Pioli?

"L'ideale sarebbe Thiago Motta, ma non so se sia un percorso percorribile".

Un candidato forte è Lopetegui, sul quale c'è però unanimità da parte dei tifosi, compatta per il "no"

"Allenatori che vengono da un altro pianeta calcistico fanno fatica, quantomeno all'inizio. Non è una questione di nazionalità ma di conoscenza del campionato. Motta è maturato sia da calciatore che da allenatore in Italia, sarebbe quindi pronto. Prenderne uno e buttarlo nella mischia in un momento così secondo me non è semplice. E infatti a parte Mourinho nessuno è riuscito a vincere subito".