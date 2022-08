MN - Ielpo consiglia Leao: "È bello vedere un calciatore che lotta, che pressa che cerca con voglia di girare la partita"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Leao: “Leao ha un atteggiamento in campo che può attirare critiche. Gli sport di squadra sono dettati da giocate e atteggiamenti, appunto. È bello vedere un calciatore che lotta, che pressa che cerca con voglia di girare la partita. Prendete Giroud, ad esempio, che a tempo scaduto va a pressare quasi da solo. Ecco, Leao spesso e volentieri appare un po’ flemmatico e questa cosa finisce per incidere nei giudizi”.