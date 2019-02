MN - Ielpo: "Milan, il quarto posto è alla portata ma ci sono problemi a riempire l'area di rigore"

L'ex portiere rossonero Mario Ielpo, ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato così delle possibilità del Milan nella lotta al quarto posto: "Il quarto posto è alla portata, ma questo non vuol dire che sia fatta. Credo sia una corsa a cinque-sei per due posti. Vedremo, alla lunga, come avverrà l’ingresso di Piatek nella squadra. Credo che, in linea di massima, ci sia qualche problemino a riempire l’area di rigore. Vedremo se il problema si può superare con Paquetà e Piatek o bisogna trovare altre formule".