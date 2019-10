MN - Ielpo: "Milan in D? Non è come dice Berlusconi"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, toccando il tema Gazidis, le sue dichiarazioni (sul salvataggio del Milan dalla D) e la risposta ad esse di Berlusconi: "Non è come dice Berlusconi. Magari al Milan non avrebbero dato la Serie D, ma la Serie C. Cambia poco. Che il Milan fosse in una situazione difficile finanziaria è evidente. Se il fondo Elliott, invece di escutere il pegno chiedendo le azioni, avesse chiesto i soldi, non so come si sarebbe messa la storia del Milan. Da due gestioni, che dal punto di vista finanziario, le regole le interpretavano, si è passati a quella attuale, in cui ci sono regole più rigide, rispettando alla lettera il Financial Fair Play".