MN - Il consiglio di Milosevic per Pavlovic: "Deve imparare tatticamente, ma sono sicuro che lo farà velocemente"

Il consiglio di Milosevic per Pavlovic: "Deve imparare tatticamente, ma sono sicuro che lo farà velocemente"

Strahinja Pavlovic è fin qui la vera nota positiva del Milan dopo le prime tre giornate di campionato. Per conoscerlo meglio abbiamo contattato Savo Milosevic, vecchia conoscenza della Serie A che ha valorizzato proprio il centrale difensivo al Partizan, impiegandolo con continuità nonostante la giovane età. In esclusiva per MilanNews.it le sue dichiarazioni:

Un consiglio per Strahinja? "Deve imparare tatticamente, non c'è dubbio, perché il calcio italiano è diverso che altrove. E sono sicuro che imparerà velocemente perché è un ragazzo che non si ferma mai. La sua scelta di andare in Italia è stata ottima".