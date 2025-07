MN - Il Galatasaray non libera Morata: per i turchi non è sul mercato

Sembra complicarsi sempre più il passaggio di Alvaro Morata al Como: secondo quanto appreso da Milannews.it, infatti, il Galatasaray non sembra intenzionato ad interrompere il prestito dello spagnolo che scade a gennaio 2026. Per i turchi, l'attaccante non è sul mercato. La situazione sembra slegata da Victor Osimhen, attaccante nigeriano che il club di Istanbul sta cercando di prendere dal Napoli. Da capire se arriverà una svolta più avanti, ma l'idea del Galatasaray è di tenere Morata che spinge invece per l'addio.

Il direttore sportivo del Como, Carlarberto Ludi, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale non ha voluto però parlare di Alvaro Morata, attaccante del Milan che piace tanto al club lariano: "Morata? Non parlo di giocatori di altri club; sono state dette già tante parole sul tema". Lo spagnolo è in prestito al Galatasaray fino a gennaio 2026 e dunque c'è da convincere i turchi ad interrompere in anticipo il prestito prima di avere il via libera al trasferimento dell'attaccante al Como".