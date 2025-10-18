MN - Il Milan Club "Old Clan" sorprende Pioli in albergo con una targa

di Francesco Finulli

Sorpresa per Stefano Pioli presso l’hotel che ospita il ritiro della Fiorentina. L’ex allenatore del Milan, che con i rossoneri ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-22, è stato premiato dai membri del Milan Club “Old Clan” con una targa. Pioli, emozionato, ha ricevuto la delegazione rossonera e ha accettato con gioia il riconoscimento che gli è stato consegnato. Dopo aver posato per la canonica foto di rito, ha ringraziato sentitamente prima di fare rientro in hotel. 

Di seguito il comunicato del Milan Club: "Abbiamo vissuto insieme le stagioni della riscoperta della coesione, della partecipazione e del milanismo. Tutto il nostro ambiente é stato pervaso da un entusiasmo che non si ricordava da tempo. Si legge nei tuoi occhi come la nostra maglia ed i nostri colori ti siano entrati nel cuore. Sarai sempre uno di noi e sará sempre un piacere rivederti! Grazie Stefano! Pioli is on fire!"

Di Pietro Mazzara