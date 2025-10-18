MN - Il Milan Club "Old Clan" sorprende Pioli in albergo con una targa
Sorpresa per Stefano Pioli presso l’hotel che ospita il ritiro della Fiorentina. L’ex allenatore del Milan, che con i rossoneri ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-22, è stato premiato dai membri del Milan Club “Old Clan” con una targa. Pioli, emozionato, ha ricevuto la delegazione rossonera e ha accettato con gioia il riconoscimento che gli è stato consegnato. Dopo aver posato per la canonica foto di rito, ha ringraziato sentitamente prima di fare rientro in hotel.
Di seguito il comunicato del Milan Club: "Abbiamo vissuto insieme le stagioni della riscoperta della coesione, della partecipazione e del milanismo. Tutto il nostro ambiente é stato pervaso da un entusiasmo che non si ricordava da tempo. Si legge nei tuoi occhi come la nostra maglia ed i nostri colori ti siano entrati nel cuore. Sarai sempre uno di noi e sará sempre un piacere rivederti! Grazie Stefano! Pioli is on fire!"
Di Pietro Mazzara
