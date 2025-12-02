MN - Il Milan deve intervenire a gennaio? Albertini: "Non sono un fautore del mercato invernale"

Demetrio Albertini, grande centrocampista rossonero del passato, ha parlato ai media presenti al Gran Gala del Calcio AIC. Queste le sue dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

Bello vedere il Milan primo in classifica?

“Certo, è un piacere. Mancano ancora tanti mesi, sarà un campionato avvincente. Abbiamo visto tante squadre in pochi punti che si stanno meritando di giocarsi il campionato fino alla fine. Il Milan è stato una sorpresa fino ad ora, si sta costruendo qualcosa di importante. Sappiamo che la strada è lunga e difficile ma mi auguro che rimanga sempre lì fino alla fine per giocarsi lo scudetto”.

Il Milan deve intervenire sul mercato già a gennaio?

“Non sono un fautore del mercato invernale, lo devo dire perché altera tante volte gli equilibri che ci sono all’interno dello spogliatoio. O c’è un’occasione vera o diventa difficile inserire un giocatore che non sta giocando nella sua squadra o che magari ha avuto qualche problema. Io sono più per una programmazione e un lavoro quotidiano”.