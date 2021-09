MN - Il Milan è a Liverpool: in corso il sopralluogo della squadra ad Anfield

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan, atterrato nel tardo pomeriggio in Inghilterra, sta effettuando in questi minuti il consueto sopralluogo sul prato di Anfield, teatro della sfida di domani tra il Liverpool e i rossoneri. La squadra, a parte gli infortunati Ibrahimovic, Bakayoko e Krunic, i non convocati Messias e Plizzari e i non in lista Conti, Castillejo e Pellegri, è tutta a disposizione di mister Pioli per l'atteso ritorno in Champions League.

di Antonio Vitiello