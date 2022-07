MN - Il Milan è appena arrivato in hotel: alle 18.00 l'amichevole con lo ZTE

Fonte: Pietro Mazzara

Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il Milan è in Ungheria ed è appena arrivato in hotel. I rossoneri, infatti, alle 18.00 affronteranno i padroni di casa dello ZTE nella seconda amichevole pre-stagionale. La sfida contro gli ungheresi sarà trasmessa in diretta su Sportitalia e sarà visibile in streaming anche sull'applicazione della TV.