MN - Il Milan è arrivato al Bluenergy Stadium per la gara con l'Udinese

Il Milan è arrivato al Bluenergy Stadium per la gara con l'Udinese

Manca sempre meno all'anticipo del 32° turno del campionato di Serie A Enilive tra Milan e Udinese. I rossoneri sfideranno in Friuli i bianconeri che arrivano subito dopo in classifica al decimo posto.

In questi minuti il pullman del Milan è arrivato al Bluenergy Stadium che sarà teatro della partita. Per la squadra di Conceicao è davvero una delle ultimissime occasioni per poter provare a rientrare nella corsa europea e di fronte si troveranno una squadra che arriva da tre sconfitte consecutive, quella di mister Kosta Runjaic.