MN - Il Milan e le rimonte, Tassotti: "Col Man United fu meno impresa di quanto l'hanno fatta passare"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it (QUI LA VERSIONE INTEGRALE), lo storico terzino rossonero Mauro Tassotti ci ha detto la sua sul momento dei rossoneri in vista della sfida decisiva di Europa League contro la Roma:

A giudicare dai precedenti, il Milan pur avendo il DNA europeo non ha quello della rimonta

"Non ha il DNA della rimonta perché spesso non ne abbiamo avuto bisogno. Il mio Milan faceva risultato già all'andata, spesso fuori casa".

Lei era presente all'epica notte di San Siro contro il Manchester United, che ci porterà alla finale di Champions poi vinta

"Quella contro il Manchester non è che fu questa rimontona. Alla fine avevamo perso 3-2 fuori casa ed era apparso più negativo di quanto non fosse perché stavamo anche vincendo e ce l'hanno ribaltata. Ma alla fine era una sconfitta di misura che potevamo ribaltare in casa e peraltro con il vantaggio che il gol in trasferta valeva doppio".